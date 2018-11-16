В Финляндии представят доклад о "вмешательстве России" в работу GPS

ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Доклад министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни о якобы вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS во время прошедших учений НАТО будет представлен в парламенте страны в следующий четверг, заявил глава комитета по иностранным делам Матти Ванханен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".
"Комитет по иностранным делам получит дополнительную информацию о том, как МИД будет взаимодействовать с Россией, когда министр иностранных дел Тимо Сойни прибудет в комитет в четверг на следующей неделе. Сойни сказал, что вопрос решается по дипломатическим каналам. Я думаю, что это правильный путь. Важно показать, что мы считаем это неуместным и что это не должно происходить в будущем", — отметил Ванханен в интервью государственной телерадиовещательной компании YLE.
Глава МВД страны Кай Мюкканен сказал РИА Новости, что данный случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии, выразив надежду, что подобные негативные ситуации не станут обычной практикой в регионе.
МИД Финляндии в четверг сообщил, что Хельсинки обсуждают с Москвой по дипломатическим каналам расследование сбоев в работе GPS на учениях НАТО.