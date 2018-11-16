Жители Черкасской области устроили давку из-за продуктовых наборов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В городе Каменка Черкасской области Украины во время раздачи бесплатных продуктовых наборов случилась давка. Видео опубликовал блогер Ярослав Путилин на своей странице в Facebook.

Продукты раздавали представители "Радикальной партии Олега Ляшко".

На инцидент обратил внимание экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, недобросовестные политики пользуются тем, что "украинцы обнищали настолько, что готовы драться за любую бесплатную еду".

"И все это происходит на фоне снижения реальных доходов граждан, уменьшения их покупательной способности и инфляции с двухзначной цифрой", — отметил Азаров.