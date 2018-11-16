Солдаты во время учений в Германии. Архивное фото

Солдаты во время учений в Германии. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Евросоюз и НАТО на следующей неделе проведут крупные скоординированные учения по противодействию гибридным угрозам, их активная фаза начнется 19 ноября, сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.

"ЕС и НАТО проведут активную фазу параллельного, скоординированного учения, которая начнется 19 ноября и ставит целью повысить потенциал реагирования ЕС на сложный кризис гибридного характера со внутренним и внешним измерением, а также с целью улучшить сотрудничество с НАТО", — сказал источник.