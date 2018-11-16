ВСУ выпустили по ЛНР более 260 мин за неделю, заявили в республике

ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 260 мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 260 мин и снарядов", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе восьми населенных пунктов.

Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая режим тишины, и соблюдают минские договоренности". "В случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно в интересах защиты своих граждан", — сказал представитель оборонного ведомства.