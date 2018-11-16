Хуситы опровергли информацию о приостановке операции коалиции в Ходейде

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министр информации в правительстве повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" Дейфуллах аш-Шами сообщил в интервью РИА Новости, что информация о приостановке военной операции арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в йеменском порту Ходейда не верна.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои военные источники сообщил, что армия Йемена, поддерживаемая арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, временно приостановила бои за город-порт Ходейда для эвакуации раненых и сотрудников гуманитарных организаций.

"Не верно, что какая-либо агрессия прекратилась, но эскалация в Ходейде в целом стала сильнее, чем раньше", — заявил министр.

По его словам, желание ввести в заблуждение общественное мнение в мире путем призывов к перемирию и объявлением приостановки военной операции в Ходейде является лишь попыткой снизить политическое и гуманитарное давление на коалицию.

Министр добавил, что призывы США прекратить войну в Йемене представляют собой только заявления в СМИ, наемники и коалиция с ними совсем не взаимодействуют.

"На данный момент нет переговоров о том, чтобы найти какое-либо справедливое и полноценное мирное решение", — заявил аш-Шами, отвечая на вопрос, получили ли хуситы приглашение для участия в мирных переговорах в Швеции.

По его словам, к настоящему моменту нет какого-либо видения или повестки. Он отметил, что есть только приглашения, которые являются лишь приглашениями в СМИ.

"Мы всегда за мир, и призываем к миру, и приветствуем любое приглашение к миру от ООН и других, но только при наличии ясного видения и определенной повестки", — заявил собеседник агентства.

Армия Йемена на минувшей неделе при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начала новую операцию в захваченном повстанцами-хуситами портовом городе Ходейда, несмотря на прозвучавшие ранее призывы прекратить войну.

Ранее в ноябре США призвали воюющие в Йемене стороны прекратить боевые действия в течение 30 дней. Остановить бои в Ходейде призывали также гуманитарные организации — Международный комитет Красного креста (МККК) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В июле арабская коалиция вместе с проправительственными войсками объявили о начале наступления на город-порт Ходейда на Красном море, который остается в руках хуситов. С этого времени продолжаются тяжелые бои за город и порт, через который, как считают йеменские власти, хуситы получают вооружение из Ирана. В последние недели проправительственные войска во главе с Республиканской гвардией под командованием сына убитого экс-президента Йемена Тарика Салеха при поддержке подразделений ОАЭ смогли отвоевать у хуситов районы на юге Ходейды.

В сентябре ООН сообщала, что сотни тысяч человек в Ходейде находятся в критическом положении, и гуманитарная ситуация резко ухудшилась. Гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде отметила, что жители порта "нуждаются во всем".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.