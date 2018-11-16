Косачев прокомментировал испытания нового оружия в КНДР

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Испытаниями нового вооружения КНДР могла продемонстрировать свою самодостаточность, подтверждение приверженности мирному урегулированию не по принуждению, а по доброй воле, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Центральное телевидение КНДР сообщило об успешных испытаниях на полигоне "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени. Отмечается, что речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера. На испытаниях, которые прошли на фоне пробуксовки в переговорах по разоружению, присутствовал Ким Чен Ын. В свою очередь в США выразили уверенность, что Северная Корея будет соблюдать обещания, несмотря на испытание нового высокотехнологичного оружия, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.

"Пока точных данных о новом высокотехнологичном оружии, об испытаниях которого сообщили в Пхеньяне, не имеется. Однако нет оснований полагать, что это лишь блеф – успехи КНДР в разработке современного оружия очевидны. Как, впрочем, нет оснований и считать, что речь идет о вооружении, подпадающем под ограничения в соответствующих резолюциях Совбеза ООН", — сказал Косачев РИА Новости в пятницу.

По его словам, не может не беспокоить тот факт, что "за этим может последовать выход конфронтации на полуострове на новый виток, тем более с учетом наметившегося сближения между двумя корейскими государствами". При этом 21 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что его страна замораживает ядерные и ракетные испытания, напомнил Косачев. "И, конечно же, хотелось бы, чтобы это обещание не было нарушено", — добавил он.

"Но можно предположить, что Пхеньян повышает ставки в "торге", демонстрируя при этом, что его предшествующие миролюбивые действия – не следствие санкций США или военной слабости самой Северной Кореи, а исключительно его добрая воля", — полагает Косачев.

На оптимизм, по мнению сенатора, настраивает и реакция Вашингтона: представитель Госдепартамента выразил уверенность в том, что, несмотря на испытания, "обещания, данные президентом (Дональдом) Трампом и председателем Ким Чен Ыном, будут исполнены". "То есть в США пока не видят явных оснований для изменения тона и для введения новых рестриктивных мер, а потому, полагаю, пока явных последствий новых испытаний не будет. По крайней мере, до тех пор, пока не будет точно установлено, о каком виде вооружений идет речь", — сказал парламентарий.

"Так что будем надеяться на оптимистичный сценарий развития событий, оснований для пессимизма пока все-таки меньше", — заключил Косачев.