Берлускони привлекут к суду по делу о побуждении к лжесвидетельству

РИМ, 16 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Суд итальянского города Бари в пятницу вынес решение о проведении судебного процесса в отношении бывшего премьер-министра Италии, 82-летнего миллиардера Сильвио Берлускони, который обвиняется в побуждении к лжесвидетельству в связи со скандальным делом о вечеринках с участием "эскорт-девушек" в его резиденциях.

Судебный процесс по данному делу начнется в Бари 4 февраля 2019 года.

По данным следствия, возглавлявший тогда правительство Италии Берлускони предоставил высокооплачиваемых адвокатов, обеспечил выгодные господряды и передал крупные суммы денег наличными предпринимателю из Бари Джанпаоло Тарантини. Этот человек в 2008-2009 годах обеспечил присутствие более 20 проституток на праздниках, которые проходили на вилле в Аркоре и в других резиденциях известного политика. По версии прокуратуры, Берлускони хотел, чтобы Тарантини не давал против него показаний следственным органам и поэтому всеми способами побуждал его к лжесвидетельству.

Тарантини был арестован 30 августа 2011 года в Неаполе. В ходе следствия было установлено, что Берлускони передал ему 500 тысяч евро через дельца с сомнительной репутацией Вальтера Лавитолу, который впоследствии также был арестован.

Сам Берлускони объяснил тогда свои действия тем, что бескорыстно оказал помощь предпринимателю, попавшему в затруднительное положение. Однако следователи не поверили в такую версию, и в результате суд Неаполя пришел к выводу, что Берлускони, опасаясь огласки, хотел с помощью Лавитолы заставить Тарантини молчать. После этого прокуратура Бари внесла Берлускони в официальный список подследственных по делу Тарантини.

В ноябре 2015 года суд Бари приговорил Тарантини к семи годам десяти месяцам лишения свободы по статье уголовного кодекса о принуждении к проституции в корыстных целях. В соответствии с этим вердиктом в прокуратуру Бари были переданы документы для обеспечения расследования в отношении Берлускони, который подозревался в создании помех на пути правосудию.

Теперь принято окончательное решение о привлечении Берлускони к суду по делу о побуждении Тарантини к лжесвидетельству. Примечательно, что в качестве истца на процессе будет выступать ведомство председателя Совета министров Италии, которое посчитало, что поведение Берлускони нанесло ему репутационный ущерб. Тем не менее, адвокаты экс-премьера убеждены, что тот будет оправдан.

Ранее Берлускони обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением в рамках скандального "дела Руби". В июне 2013 года Миланский суд первой инстанции полностью признал вину известного политика и приговорил его к семи годам тюремного заключения. Однако год спустя Апелляционный суд Милана оправдал экс-премьера за недостаточностью улик. В марте 2015 года Верховный кассационный суд Италии окончательно утвердил этот вердикт.

Но на этом скандал вокруг "дела Руби" не закончился. В июне 2015 года прокуратура Милана объявила о завершении расследования по так называемому делу "Руби-3", в рамках которого экс-премьер обвиняется в подкупе свидетелей. В мае этого года судебные органы Рима вынесли решение о проведении в отношении экс-премьера процесса по этому делу, который должен начаться в Риме 23 ноября.