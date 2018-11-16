В ДНР сообщили о пяти пострадавших за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Пять человек пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 9 по 15 ноября на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, среди которых четверо военнослужащих республики и одна гражданская женщина", — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.

По его данным, с начала года в результате боевых действий в ДНР погибли 149 человек, почти 300 пострадали.