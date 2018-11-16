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В Чехии расследуют заявление сына Бабиша о насильной переправке в Крым

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фотоПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 16 ноя — РИА Новости. Чешская полиция проводит расследование в связи с заявлением сына премьера Андрея Бабиша о том, что в 2017 году он якобы был похищен и переправлен в Крым, сообщил в пятницу на пресс-конференции глава управления полиции Праги Ян Птачек.

Лидер движения ANO Андрей Бабиш. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии пообещал вернуть премьер-министра в случае отставки кабмина
Во вторник пражский портал Seznam опубликовал видеорепортаж, где Бабиш-младший заявил о том, что в минувшем году он якобы вопреки своей воле был переправлен в Крым, поскольку отец хотел укрыть его от участия в расследовании дела фирмы "Гнездо аиста". Впоследствии 35-летний сын премьера от первого брака перебрался в Швейцарию к своей матери, где его и отыскали корреспонденты издания. На другой день Бабиш-младший подтвердил сказанное на видео в письме в полицию Праги и попросил ее вступить с ним в контакт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о пребывании сына премьера Чехии против его воли в Крыму похожи на информационный вброс и провокацию.

"Полиция занимается расследованием заявления сына премьера Андрея Бабиша о том, что он якобы был похищен и переправлен в 2017 году в Крым, и предпринимает попытки вступить с ним в прямой контакт. При этом нельзя объединять дела о предполагаемом похищении Андрея Бабиша-младшего и о его роли в деле фирмы "Гнездо аиста", в каждом из них он находится в разной позиции", — сказал Птачек.

В январе 2018 года премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием, ведущимся полицией в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС примерно в 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofert.

При этом Бабиш, выступая в парламенте, заявил, что фирма "Гнездо аиста" в момент получения субсидии ЕС принадлежала двум его взрослым детям, сыну и дочери от первого брака. Теперь, после демонстрации интервью с его сыном премьер сообщил, что его дети являются душевнобольными и заявил, что пытающиеся получить от них какие-то показания СМИ ведут себя как гиены.

По словам Птачека, чешская полиция никогда ранее не искала сына премьера, а о месте его пребывания знает от его адвоката. Допросу Бабиша-младшего должно предшествовать его детальное медицинское обследование, подчеркнул Птачек. Как заявил другой участник пресс-конференции, прокурор Мартин Эразим, всему этому препятствует то, что сын премьера проживает за рубежом. Одновременно прокурор сообщил, что в деле фирмы "Гнездо аиста" Бабиш-младший фигурирует в качестве обвиняемого.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Захарова прокомментировала сообщения о похищении сына чешского премьера
Оппозиционные партии пытаются использовать возникшую ситуацию для отставки правительства и намерены на следующей неделе организовать в парламенте голосование о вотуме недоверия. Члены верхней палаты парламента, сената, в четверг уже приняли постановление с призывом к премьеру уйти в отставку.

В свою очередь президент республики Милош Земан заявил в четверг вечером в выступлении по TV Вarrandov, что даже если оппозиции удастся собрать достаточное количество голосов для отправки нынешнего правительства в отставку, он после этого снова поручит Бабишу формирование нового кабинета.

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