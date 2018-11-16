Эстонский премьер признал наличие кризиса в правительстве

ТАЛЛИН, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал наличие кризиса в правительстве и правящей коалиции, возникшего после решения кабинета министров отказаться от поддержки договора ООН о миграции.

На заседании правительства в четверг член Социал-демократической партии Свен Миксер выступил с предложением к правительству выразить поддержку Глобальному договору о миграции ООН, но министр юстиции Урмас Рейнсалу, представляющий партию "Отечество", сделал предложение не поддерживать договор. Правительству не удалось прийти к единодушию в вопросе договора о миграции. В состав правительства входят министры от Центристской партии, Социал-демократической партии и партии "Отечество". Ранее в пятницу председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал Ратаса отправить в отставку министра юстиции.

"Вчерашнее обсуждение в правительстве и сегодняшнее требование председателя Социал-демократической партии показывают, что по работоспособности коалиции нанесен сильный удар", — написал Ратас в Facebook.

Премьер отметил, что находится в поездке по северо-восточной Эстонии, но изменит график и досрочно вернется в Таллин, где соберет экстренное заседание правления возглавляемой им Центристской партии для обсуждения сложившейся ситуации.