Источник: время начала торговых переговоров Британии с ЕС еще не определено

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Конкретный период начала переговоров о торговом соглашении между Евросоюзом и Великобританией, которое должно будет определять их отношения в этой сфере по окончании переходного периода после Brexit, если таковой будет согласован, пока не определено, рассказал РИА Новости источник в ЕС.

Отвечая на вопрос о том, запланировано ли время начала таких переговоров, собеседник агентства сказал: "Еще не запланировано".

При этом переговоры о торговом соглашении могут начаться между государством и союзом лишь после того, как Великобритания станет для ЕС третьей страной, то есть после Brexit, назначенного на 29 марта 2019 года.

ЕС и Великобритания после многих месяцев переговоров согласовали проект соглашения об упорядоченном "разводе". Этот документ, насчитывающий почти 600 страниц, был опубликован Еврокомиссией 14 ноября. Он покрывает все ключевые аспекты Brexit, среди которых права граждан страны и союза, вопрос ирландской границы.

Договоренности также предусматривают переходный период в отношениях страны и союза – до 31 декабря 2020 года, когда Великобритания продолжит исполнять законодательство ЕС, в том числе в торговой сфере. Предусмотрена возможность один раз продлить этот период.

Теперь договор о Brexit должен быть утвержден в ЕС и Британии, в частности Европарламентом и парламентом королевства.