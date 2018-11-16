ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Руководитель грузинского Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе утверждает, что международные эксперты, которые провели мониторинг деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара в Тбилиси, не обнаружили там ничего незаконного.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми. А начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат. Специалисты из 17 стран-членов ООН и Евросоюза 14-15 ноября начали проверку деятельность центра. МИД РФ заявил, что российские эксперты в посещении лаборатории Лугара участвовать не будут, так как мероприятие "готовится с целью ввести в заблуждение международное сообщество относительно подлинного статуса этого объекта".

"Международные эксперты завершили мониторинг, они не обнаружили ничего незаконного, что было сказано во время информационной атаки. Специалисты убедились, что лаборатория соответствует всем международным стандартам",- заявил Гамкрелидзе журналистам.

Он добавил, что эксперты смогли ознакомится со всей территорией лаборатории без исключения. По его словам, в отчете говорится, "что в Лугаре занимаются лишь исследованиями для превенции и выявления заболеваний человека".

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.