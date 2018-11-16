Британия ждет от России сигналов для улучшения отношений, заявил источник

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лондон подтвердил, что ждет от Москвы сигналов, которые бы свидетельствовали об изменении поведения России на международной арене, для улучшения двусторонних отношений, сообщил РИА Новости дипломатический источник в посольстве Великобритании в Москве.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в речи на банкете лорда-мэра Сити в понедельник вечером в очередной раз похвалила "международное единство перед лицом попрания Россией мировых правил", но отметила, что Соединенное Королевство открыто возможности построения новых отношений с РФ.

По словам дипломата, ранее "Мэй в своей речи обозначила, что правительство Соединенного Королевства ожидает сигнал со стороны российского правительства, который бы свидетельствовал об изменении поведения России на международной арене".

"Тогда мы будем открыты к иным отношениям, нежели чем те, которые существуют у нас сейчас", — пояснил собеседник.

Отношения РФ и Британии в этом году резко ухудшились. Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.