В Ливане прокомментировали решение по делу Хашукджи

БЕЙРУТ, 16 ноя — РИА Новости. Решение Саудовской Аравии привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи должно исключить нападки в адрес королевства, считает исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири.

Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

"Решение саудовского суда о наказании обвиняемых в убийстве Джамаля Хашукджи — решение в правильном направлении в рамках установления справедливости и блокировании попыток политизации и проведения кампании против королевства", — сказал Харири.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.