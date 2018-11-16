В Ливане прокомментировали решение по делу Хашукджи

БЕЙРУТ, 16 ноя — РИА Новости. Решение Саудовской Аравии привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи должно исключить нападки в адрес королевства, считает исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири.
"Решение саудовского суда о наказании обвиняемых в убийстве Джамаля Хашукджи — решение в правильном направлении в рамках установления справедливости и блокировании попыток политизации и проведения кампании против королевства", — сказал Харири.
Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.