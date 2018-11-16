Сотни тысяч американцев остались без света из-за снегопадов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Снегопады на востоке США привели к нескольким смертельным ДТП и отмене полутора тысяч рейсов, сотни тысяч американцев остались без электричества, сообщил телеканал CBS.

​​Как передает телеканал, снегопады обрушились на восточную часть США в среду и четверг. В районе Сент-Луиса выпало около 20 сантиметров осадков. Согласно прогнозам, толщина снежного покрова в северной части штата Нью-Джерси может также достичь 20 сантиметров и 15 сантиметров на юге региона Новая Англия.

Here’s the scene in lower Manhattan, #newyorkcity USA this afternoon with the first snow of season affecting the city and surrounding areas… report; @Casa_Rodrigues_ #snowfall #ExtremeWeather pic.twitter.com/VoxwPQpAwN — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 15 ноября 2018 г. ​Некоторые участки дорог перекрыты, сообщается о многочисленных ДТП. В штатах Миссисипи, Арканзас, Индиана, Огайо и Мериленд зафиксировано несколько связанных с погодными условиями дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли восемь человек.

Сообщается, что в связи с погодными условиями было отложено около 5,5 тысяч рейсов и приблизительно 1,5 тысяч вылетов отменено. Снегопады также привели к проблемам в электроснабжении: почти 200 тысяч человек в пяти штатах оказались без света.