В ЕС призвали не политизировать ситуацию с экс-премьером Македонии

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Ситуация с экс-премьером Македонии Николой Груевским, осужденным на два года тюрьмы за злоупотреблением служебным положением и бежавшим в Венгрию через территорию Албании, Черногории и Сербии, не должна быть политизирована, заявила в пятницу Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

"Эта судебная процедура не должна быть политизирована сторонами", — сказала Косьянчич, отвечая на вопрос журналиста в Брюсселе. По ее словам, внешнеполитическая служба ЕС "в курсе ситуации с господином Груевским", но не комментирует ее.

Ранее албанские СМИ сообщили, что посольство Венгрии в Албании помогло бывшему македонскому премьеру сбежать из Македонии через албанскую границу и предоставило Груевскому автомобиль, на котором тот отправился в Черногорию 11 ноября. Местные власти не задержали Груевского, когда он оказался в Албании, поскольку на тот момент он еще не был объявлен в розыск в Македонии, ордер был выписан лишь на следующий день.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил в четверг коллеге из Македонии Николе Димитрову, что Груевский подал прошение об убежище в этой стране.

Бывший премьер Македонии и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был осужден судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Последняя апелляция была отклонена в минувшую пятницу как необоснованная. В тот же день суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение было неизвестно с четверга.

Полиция искала бывшего главу правительства дома и в офисе его партии. Во вторник Груевский написал в соцсети Facebook, что получал многочисленные угрозы и сейчас находится в Венгрии, где попросил политическое убежище. В среду канцелярия главы венгерского правительства Виктора Орбана подтвердила, что экс-премьер Македонии подал прошение об убежище.

Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года. В партии ВМРО-ДПМНЕ назвали процессы против политиков "гонениями" со стороны нынешних властей во главе с премьером Зораном Заевым. В среду глава МВД Македонии Оливер Спасовски заявил, что экс-премьер объявлен в международный розыск и Венгрия должна отказать ему в политическом убежище. Глава правительства Македонии Зоран Заев назвал Груевского трусом и потребовал от Венгрии его выдачи согласно правилам ЕС.