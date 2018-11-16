В ЕС призвали не политизировать ситуацию с экс-премьером Македонии

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Ситуация с экс-премьером Македонии Николой Груевским, осужденным на два года тюрьмы за злоупотреблением служебным положением и бежавшим в Венгрию через территорию Албании, Черногории и Сербии, не должна быть политизирована, заявила в пятницу Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.
Ранее албанские СМИ сообщили, что посольство Венгрии в Албании помогло бывшему македонскому премьеру сбежать из Македонии через албанскую границу и предоставило Груевскому автомобиль, на котором тот отправился в Черногорию 11 ноября. Местные власти не задержали Груевского, когда он оказался в Албании, поскольку на тот момент он еще не был объявлен в розыск в Македонии, ордер был выписан лишь на следующий день.
Бывший премьер Македонии и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был осужден судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Последняя апелляция была отклонена в минувшую пятницу как необоснованная. В тот же день суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение было неизвестно с четверга.
Полиция искала бывшего главу правительства дома и в офисе его партии. Во вторник Груевский написал в соцсети Facebook, что получал многочисленные угрозы и сейчас находится в Венгрии, где попросил политическое убежище. В среду канцелярия главы венгерского правительства Виктора Орбана подтвердила, что экс-премьер Македонии подал прошение об убежище.