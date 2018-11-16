БЕРЛИН, 16 ноя – РИА Новости. Развитие в расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи есть, но многие вопросы остаются открытыми, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Наша позиция по делу Хашукджи с самого начала была и остается очень четкой. Убийство Джамаля Хашукджи должно быть полностью и тщательно расследовано. Мы указали, что решительно осуждаем это преступление и ожидаем, что виновные будут привлечены к ответственности. Мы дали понять саудовской стороне, что ожидаем прозрачности. Вчера мы увидели, что развитие есть, это первый шаг, но остаются, как и прежде, открытыми многие вопросы", — сказал представитель МИД, уточнив, что вопросы относятся "к причинам и самому убийству, а также к ответственности подозреваемых".

По его словам, следствие, которое проводят как турецкие, так и саудовские ведомства, должны "соответствовать международным стандартам". Бургер добавил, что в Берлине будут внимательно наблюдать за ситуацией, остаются в тесном контакте c европейскими партнерами в вопросе оценки данного дела. Он добавил, что в Германии "категорически отвергают смертную казнь в качестве вида наказания".

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал это заявление недостаточным, напомнив о том, что Турция ожидает от саудовской стороны информации о местонахождении тела Хашукджи.