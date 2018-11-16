Россия и ЕС договорились поддерживать контакт по ситуации в Азовском море

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. ЕС и РФ договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Азовском море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Европейской внешнеполитической службы, комментируя итоги прошедшей в четверг Брюсселе встречи генерального секретаря службы Хельги Шмид и замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.

По его словам, на встрече с европейской стороны была "выражена озабоченность по поводу ухудшения ситуации в сфере безопасности в Азовском море". "Стороны договорились оставаться в тесном контакте по развитию событий на Азовском море", — сказал собеседник.

На встрече также обсуждалось развитие событий в рамках процесса "5+2" по Приднестровью, а состоявшиеся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР 11 ноября выборы Шмид назвала, как неоднократно делали представители ЕС до нее, незаконными.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают принятие мер для защиты российских мореплавателей в Азовском море. Ранее украинские пограничники задержали 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма", сообщала УНН.