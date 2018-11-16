БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. В Евросоюзе отреагировали на сообщения в СМИ о летнем лагере на Украине, где детей обучают члены праворадикальных групп, призвав Киев соблюдать международные обязательства в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти.

Ранее телеканал "Евроньюс" показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова. Как отмечается в сюжете, "наставник" из молодежной организации ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Детские лагеря праворадикальных групп финансируются министерством молодежи и спорта Украины, отмечает телеканал.

"Мы видели сообщения, на которые вы ссылаетесь. Украина столкнулась с известными проблемами безопасности с 2014 года. В то же время Украина должна обеспечить соблюдение своих существующих международных обязательств в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти", — заявил РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

По его словам, "министерство молодежи и спорта Украины вчера опубликовало комментарий, уточняющий, что лагерь, фигурирующий в сообщении, не получал государственной поддержки".

"В то же время мы ожидаем, что украинские власти осудят подобные действия, предотвратят их в будущем и примут меры в отношении доказанных случаев", — отметил собеседник.