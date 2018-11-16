В Еврокомисии прокомментировали проект бюджета Италии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Проект государственного бюджета Италии на 2019 год значительно отклоняется от установленных в Евросоюзе бюджетных правил, а также противоречит обязательствам, которые итальянское правительство взяло на себя ранее, заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

Правительство Италии на текущей неделе направило Еврокомиссии обновленный проект государственного бюджета на 2019 год из-за того, что в октябре ЕК отклонила первоначальную версию документа. При этом глава минэкономразвития Италии Луиджи Ди Майо заявил, что все основные параметры проекта, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, изменены не будут.

"Проект итальянского бюджета демонстрирует значительное отклонение от обязательств, взятых на себя правительством", — заявил Домбровскис в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Он отметил, что в прошлом отклонение итальянского бюджета от установленных в ЕС норм было незначительным. "Сегодня мы видим очевидное отклонение. Номинальный дефицит на 2019 год в три раза превышает показатель, предусмотренный обязательствами. Правительство открыто бросает вызов бюджетным правилам, которые установлены и приняты во всей еврозоне", — подчеркнул зампред ЕК.

Домбровскис сообщил, что ЕК 21 ноября представит свой ответ. Еврокомиссар не исключил введение санкций в отношении Италии в случае, если документ будет противоречить соглашению ЕС по налоговой и бюджетной политике (Пакт стабильности и роста).

Совет министров Италии 15 октября одобрил проект о госбюджете на 2019 год. Главными положениями госбюджета стали отмена предполагавшегося повышения НДС, введение безусловного базового дохода и базовой пенсии, изменение законодательства в целях более раннего выхода граждан на пенсию, а также выплата компенсаций обманутым вкладчикам. Правительственный законопроект предусматривает рост ВВП в 2019 году на 1,5%, но при этом и заметное увеличение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП, что вызвало особую обеспокоенность в Брюсселе. В итоге Европейская комиссия 23 октября отклонила проект госбюджета Италии.