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Партия тори может проголосовать по вотуму недоверия Мэй, сообщили СМИ

(обновлено: 14:00 16.11.2018)
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© AP Photo / Simon Dawson/PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AP Photo / Simon Dawson/Pool

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Проведение голосования по вынесению вотума недоверия премьер-министру Великобритании "вполне вероятно", так как члены Консервативной партии (тори) возвращаются в парламент, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэй не планирует менять подход к условиям Brexit, несмотря на критику

По данным источников, голосование по вотуму "может быть очень близко, если еще не началось".

Сообщается, что 19 консерваторов подтвердили публично или сообщили телеканалу, что направлили письма об утрате доверия к премьер-министру в комитет партии. Отмечается, что, возможно, и другие члены парламента направили свои письма, однако не огласили это публично. Чтобы запустить голосование по вопросу о вынесении вотума недоверия, необходимы голоса 48 парламентариев-консерваторов.

Политический кризис, угрожающий вотумом недоверия премьеру Британии Терезе Мэй, начался летом, после того, как она 6 июля настояла на смягчении условий Brexit и заставила министров поддержать ее план, получивший название "план Чекерс". После этого последовали отставки влиятельных консерваторов — министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД, а также еще нескольких второстепенных членов кабинета. Тогда же в руководящий комитет Консервативной партии поступили несколько обращений о проведении голосования по вотуму недоверия премьеру.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт рассказал, от чего зависит судьба правительства Мэй

Кризис усугубился на этой неделе, когда Мэй буквально "продавила" согласование правительством проекта соглашения с ЕС о Brexit. Кабинет министров простым большинством утвердил документ, однако многие чиновники остались недовольны как действиями премьера, так и самим документом. В знак протеста в отставку подали министр по вопросам Brexit и министр по вопросам труда и пенсий, вслед за ними ушли из правительства также несколько заместителей министров. Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требуют отставки премьера и правительства.

В течение четверга в руководящий комитет партии поступили еще несколько десятков писем от консерваторов с требованием объявить вотум недоверия Мэй. Процедура вынесения вотума недоверия может быть инициирована в случае, если 48 парламентариев-консерваторов направят в комитет такие письма. В случае отставки премьера в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Туманная определенность. Британия все-таки уйдет. Но недалеко

Как ожидается, в пятницу комитет соберется за закрытыми дверями для рассмотрения вопроса о вотуме недоверия. В случае принятия положительного решения итоговое партийное голосование может пройти во вторник.

Ни Консервативная партия, ни канцелярия Мэй не выступали с официальными комментариями по этим вопросам.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Prostori Sibiri
Это скрипачи исполняют туш. Можно дополнить и цыганочкой с выходом.
14:06
16.11.2018
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elefphant
За кота Скрипалей
14:36
16.11.2018
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