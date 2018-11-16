Кузнецова рассказала, как российских детей будут спасать из иракских тюрем

УФА, 16 ноя — РИА Новости. Чуть более ста российских детей остаются в тюрьмах Ирака, они будут возвращены на родину двумя этапами, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова.

Ранее член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по поиску и возвращению российских детей, оказавшихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщила, что российские власти готовятся вернуть из Ирака около 60 детей, матери которых находятся в женской тюрьме Багдада по обвинению в терроризме.

"Речь идет о чуть более ста детях, которые находятся в иракских тюрьмах. Половина из них будут возвращена первым рейсом, по мере подготовки документов. Потом будем решать по остальной части детей, потому что у части из них не найдены родственники или не изъявили желание взять. Но нам удалось найти других родственников, которые могут взять, но там еще есть вопросы. Очень надеемся", — сказала Кузнецова журналистам.

Она отметила, что совместными усилиями уже проведена огромная работа по спасению детей.

"Большое напряжение было связано с тем, что многие государства даже не начинали движение в этом направлении. У нас проведен сбор документов, мы нашли родственников, идентифицировали каждую личность. Сегодня подготовлены все межведомственные предложения, которые нужны для возвращения детей. Как только будут соответствующие распоряжения, то думаю, незамедлительно дети будут возвращены", — сказала Кузнецова.

Она отметила, что первое время спасенным детям будет необходима квалифицированная медицинская помощь и реабилитация.

Процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

С тех пор свыше 100 женщин и детей были возвращены на родину отдельными группами из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Ханты-Мансийского автономного округа, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

* Террористическая организация, запрещенная в России