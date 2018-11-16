В Кремле прокомментировали задержание Украиной судов, заходивших в Крым

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Кремле допускают, что Россия примет меры для защиты своих судов в Азовском море, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц", — отметил он.
Песков также подчеркнул, что все проверки украинских судов российскими пограничниками выполняются "в строгом соответствии с законодательством".
Обстановка в Азовском море
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".
Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.