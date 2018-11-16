В Кремле прокомментировали переговоры с Токио о заключении мирного договора

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об обещании японского премьера Синдзо Абэ не размещать американские военные базы на Курилах.

Песков отметил, что разговор о мирном договоре Путин и Абэ "вели в формате один на один".

"Мы уже сообщили об основном понимании, которое было достигнуто, о договоренностях интенсифицировать переговорный процесс на базе Декларации 1956 года", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что не хотел бы разглашать детали разговора, но подтвердил, что в контексте обсуждения мирного договора, важной темой являются обязательства Японии перед ее союзниками

Ранее газета "Асахи" со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Японии сообщила, что Абэ на встрече с Путиным 14 ноября в Сингапуре передал ему, что если, согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года, Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан, то там не появятся американские военные базы.