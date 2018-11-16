В Кремле не видят оснований не доверять расследованию убийства Захарченко

Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018

Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Кремле нет видят оснований не доверять расследованию убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас нет оснований не доверять этому расследованию", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия представлять доказательства причастности украинской стороны к убийству.

Песков заметил, что этим вопросом занимаются следственные органы ДНР. "Но, по всей видимости, по мере получения конкретики в результате этого следствия они не будут держать в тайне. Тем более что мы уже слышали заявление, в котором говорится о достаточно очевидных свидетельствах", — добавил он.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.