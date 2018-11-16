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В Кремле не видят оснований не доверять расследованию убийства Захарченко

Сюжет:
Убийство главы ДНР Александра Захарченко (209)
(обновлено: 13:49 16.11.2018)
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© РИА НовостиБаннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018
© РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Кремле нет видят оснований не доверять расследованию убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Батяня-комбат. Кто стоит за гибелью главы ДНР Захарченко

"У нас нет оснований не доверять этому расследованию", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия представлять доказательства причастности украинской стороны к убийству.

Песков заметил, что этим вопросом занимаются следственные органы ДНР. "Но, по всей видимости, по мере получения конкретики в результате этого следствия они не будут держать в тайне. Тем более что мы уже слышали заявление, в котором говорится о достаточно очевидных свидетельствах", — добавил он.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

"Он все время ходил по острию ножа". Глава ДНР Александр Захарченко
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкВ пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПозже стало известно, что Захарченко погиб.Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко на встрече с жителями города Новоазовска Донецкой области
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Позже стало известно, что Захарченко погиб.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИсточник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.Новый премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецкой областной государственной администрации
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Источник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.
© РИА Новости / Александр ЧаленкоПерейти в фотобанкСоветник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время интервью журналистам
© РИА Новости / Александр Чаленко
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Советник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкВласти ДНР назвали взрыв терактом.Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко сдает кровь для раненых ополченцев и мирных жителей на станции переливания крови в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Власти ДНР назвали взрыв терактом.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДонецк закрыли для въезда и выезда.Премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Захарченко голосует на выборах главы ДНР и депутатов Народного Совета республики на избирательном участке № 125
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Донецк закрыли для въезда и выезда.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко в городе Новоазовск
© РИА Новости
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"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПолитологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (в центре) на торжественной церемонии открытия первого в Дебальцево республиканского супермаркета
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Политологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.Избранный глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на церемонии инаугурации в Донецком драматическом театре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкАлександр Захарченко родился в 1976 года в Донецке.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко с выпускниками лицея Интеллект в Донецке во время празднования последнего звонка
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Александр Захарченко родился в 1976 года в Донецке.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВо время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (в центре) на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня освобождения Донбасса от фашистских захватчиков, у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Во время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.
© РИА Новости / Михаил ПархоменкоПерейти в фотобанкВ мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) на государственном предприятии Донецкгормаш, где организован начальный этап крупноузловой сборки автобусов
© РИА Новости / Михаил Пархоменко
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В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПозже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.Избранный глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (в центре) перед церемонией инаугурации в Донецком драматическом театре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Позже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкВ ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (в центре) во время акций памяти, посвященных Дню Победы, на Саур-Могиле в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкАлександр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (в центре) на праздничном мероприятии в честь Дня Республики в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Александр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкНа Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (на первом плане) в районе КПП Еленовка в Донецкой области, подвергшегося обстрелу украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
На Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАлександр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко (слева на первом плане) во время посещения лицея № 14 в Горловке. Лицей сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Александр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкГлава ДНР Александр Захарченко в Донецке.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Глава ДНР Александр Захарченко в Донецке.
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