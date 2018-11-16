Омбудсмен Крыма рассказала о ситуации с возвращением капитана "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Приблизить обмен и возвращение удерживаемого на Украине капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко в Крым пока не удается, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Ранее Лубина предложила киевским властям не затягивать процесс с обменом удерживаемого на Украине капитана "Норда".

"Пока никаких подвижек нет. Я разговаривала с представителями украинской стороны, там пока очень сложно этот вопрос идет. Пока не можем сказать, что мы где-то продвинулись и какие-то шаги сделали навстречу того, чтобы Владимир Горбенко был освобожден", — сказала РИА Новости Лубина.

Омбудсмен надеется, что добрая воля победит и капитан "Норда" вернется к своей семье в Крым. "Российский и украинский народ не враги друг другу. Я надеюсь, что мы все-таки мирным путем договоримся. Мы работаем над этим вопросом", — добавила она.

Ранее произошел обмен семи членов экипажа российского судна "Норд" на семерых украинских моряков на границе Крыма и Украины. В обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Горбенко по-прежнему остается на Украине.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ. При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".