Канцлер Австрии заявил о поддержке сделки по Brexit

ВЕНА, 16 ноя – РИА Новости. Австрия на 100% поддерживает проект соглашения по выходу Великобритании из состава Евросоюза, заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.

В среду Еврокомиссия обнародовала проект договора с Британией о выходе из ЕС. После его рассмотрения лидерами ЕС на саммите 25 ноября текст должен быть внесен на одобрение Европарламента. Соглашение также должно быть одобрено британскими парламентариями, чтобы вступить в силу. В Европе высказываются опасения, что на этапе рассмотрения в парламентах могут возникнуть трудности.

Курц выразил надежду, что соглашение найдет достаточную поддержку в британском парламенте. "Мы поддерживаем достигнутое соглашение на 100%", — сказал Курц по прибытии на встречу с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.

Австрийский канцлер отметил, что по причине председательства в ЕС Австрия была тесно вовлечена в процесс и получила информацию раньше.

"И мы очень довольны результатом. Не потому, что он предпочтителен для одной стороны или потому что появились преимущества для ЕС, речи об этом нет, а потому, что обе стороны могут быть уверены в том, что жесткого Brexit не будет, а будет упорядоченный выход", — добавил канцлер.