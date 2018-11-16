Во Франции предупредили о рисках торговой войны между Китаем и США

ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в результате "холодной торговой войны" между Китаем и США проиграет весь мир, и призывал найти срочное решение.

"Мы рискуем вступить в холодную торговую войну между Китаем и Соединенными Штатами. Мы все будем проигравшими. Необходимо срочно найти решения", — написал на своей странице в Twitter французский министр.

"Сегодня торговля является наиболее стратегическим экономическим вопросом. Она позволила экономическое развитие, которое принесло пользу миллионам людей. И я говорю это убедительно: протекционизм — это обнищание наших экономик и нашего населения", — добавил он.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.