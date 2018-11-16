Компания Илона Маска ищет "рыцаря" с французским акцентом

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Буровая компания американского миллиардера Илона Маска Boring Company приглашает на работу "рыцаря" с французским акцентом на строящуюся в американском городе Лос-Анджелес смотровую башню.Twitter.
По словам Маска, минута ссоры с рыцарем обойдется в пять долларов, тем же, кто пожелает поссориться три минуты, предоставляется скидка, для них стоимость составит 12 долларов.
На данный момент неизвестно, насколько серьезными являются слова Маска о строительстве башни, однако к своей записи в Twitter он также прикрепил сайт компании со списком вакансий, среди которых числится и вакансия "рыцаря", при этом отмечается, что вакансия будет доступна лишь два дня.