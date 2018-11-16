Компания Илона Маска ищет "рыцаря" с французским акцентом

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Буровая компания американского миллиардера Илона Маска Boring Company приглашает на работу "рыцаря" с французским акцентом на строящуюся в американском городе Лос-Анджелес смотровую башню.

"Boring Company строит смотровую башню из кирпичей, сделанных из грязи, в Лос-Анджелесе, и нам нужен рыцарь, который будет выкрикивать людям оскорбления с французским акцентом", — написал Маск в Twitter

По словам Маска, минута ссоры с рыцарем обойдется в пять долларов, тем же, кто пожелает поссориться три минуты, предоставляется скидка, для них стоимость составит 12 долларов.

На данный момент неизвестно, насколько серьезными являются слова Маска о строительстве башни, однако к своей записи в Twitter он также прикрепил сайт компании со списком вакансий, среди которых числится и вакансия "рыцаря", при этом отмечается, что вакансия будет доступна лишь два дня.

Маск основал буровую компанию The Boring Company (также можно перевести как "скучная компания") в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.