Медведев может встретиться с партнерами из США на полях саммита АТЭС

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее может провести встречи с американскими партнёрами и коллегами из других стран, заявил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

Он отметил, что пока у Медведева запланирована встреча с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Нилом, где они обменяются мнениями по вопросам активизации торгово-хозяйственной кооперации, в частности, в топливно-энергетической сфере.

"Исходим из того, что общение с другими зарубежными партнерами, в том числе американскими, на полях саммита АТЭС в Порт-Морсби вполне возможно. Ведь речь идет об участии в совместных мероприятиях", — заявил Приходько журналистам.