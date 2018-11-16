Медведев может встретиться с партнерами из США на полях саммита АТЭС

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее может провести встречи с американскими партнёрами и коллегами из других стран, заявил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.
Он отметил, что пока у Медведева запланирована встреча с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Нилом, где они обменяются мнениями по вопросам активизации торгово-хозяйственной кооперации, в частности, в топливно-энергетической сфере.
"Исходим из того, что общение с другими зарубежными партнерами, в том числе американскими, на полях саммита АТЭС в Порт-Морсби вполне возможно. Ведь речь идет об участии в совместных мероприятиях", — заявил Приходько журналистам.
Папуа-Новая Гвинея, куда Медведев отправился на саммит АТЭС, встречает весьма скромным ВИП-терминалом, но очень радушными островитянами pic.twitter.com/smqgmf6YcF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.