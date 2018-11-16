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В Японии назвали возможную дату заключения мирного договора с Россией

Сюжет:
Обсуждение мирного договора России и Японии (44)
(обновлено: 12:28 16.11.2018)
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© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкПорт Южно-Курильска. Архивное фотоПорт Южно-Курильска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Россия и Япония могут заключить мирный договор уже в июне будущего года. Такой прогноз в беседе с РИА Новости высказал Кадзухико Того — политолог, дипломат, в качестве главы департамента Европы и Азии японского МИД занимавшийся подготовкой встречи в 2001 году российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори в Иркутске.

Остров Итуруп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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"Мой прогноз таков, что по самому быстрому сценарию развития событий по результатам переговоров, которые пройдут в январе и июне, будет подписан мирный договор. Это самое быстрое – во время визита Путина в Японию на саммит "двадцатки" будет подписан мирный договор, а осенью в парламенте он будет ратифицирован. Это самое быстрое", — считает экс-дипломат.

При этом он указывает на то, что существует несколько сложных проблем, из-за чего подготовка договора может затянуться.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Самый поздний сценарий, что подписание состоится в 2020 году на Олимпиаде в Токио. Но это, наверное, самый поздний срок. В какую сторону в пределах этих двух дат сдвинется ситуация – зависит от степени концентрации усилий и силы намерений обеих сторон. Но мое личное мнение таково, что чем быстрее, тем лучше. Это не тот случай, когда чем больше затрачено времени, тем легче решить проблему. Уже потрачено 70 лет, поэтому в определенном смысле обе стороны уже проделали большую домашнюю работу. Если выложиться полностью, то можно с большой скоростью это сделать", — подчеркнул Кадзухико Того, в разные годы возглавлявший отдел СССР, отдел международных договоров и департамент Европы и Азии МИД Японии.

Остров Шикотан. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Токио рассчитывает на суверенитет над островами Хабомаи и Шикотан
Во вторник состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи — как условии для заключения мирного договора.

Абэ сообщил также, что намерен уже в начале будущего года посетить с визитом Россию. В июне будущего года в рамках саммита стран "двадцатки" Япония ожидает с визитом российского президента.

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