В Японии назвали возможную дату заключения мирного договора с Россией

ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Россия и Япония могут заключить мирный договор уже в июне будущего года. Такой прогноз в беседе с РИА Новости высказал Кадзухико Того — политолог, дипломат, в качестве главы департамента Европы и Азии японского МИД занимавшийся подготовкой встречи в 2001 году российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори в Иркутске.
"Мой прогноз таков, что по самому быстрому сценарию развития событий по результатам переговоров, которые пройдут в январе и июне, будет подписан мирный договор. Это самое быстрое – во время визита Путина в Японию на саммит "двадцатки" будет подписан мирный договор, а осенью в парламенте он будет ратифицирован. Это самое быстрое", — считает экс-дипломат.
При этом он указывает на то, что существует несколько сложных проблем, из-за чего подготовка договора может затянуться.
В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи — как условии для заключения мирного договора.
Абэ сообщил также, что намерен уже в начале будущего года посетить с визитом Россию. В июне будущего года в рамках саммита стран "двадцатки" Япония ожидает с визитом российского президента.