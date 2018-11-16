США не хотят размещать базу "Форт Трамп" в Польше, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 16 ноя — РИА Новости. Американцы не хотят размещать на территории Польши "Форт Трамп", сообщает польское издание Onet со ссылкой на свои источники.

"Польша готова отказаться от первоначальной концепции "Форт Трамп" в пользу другой формы американского военного присутствия. По данным наших источников, вопрос увеличения сил США почти наверняка решен, но американцы ставят несколько условий", — говорится в сообщении.

По данным портала, в Польше должны быть размещены "американские склады вооружения и боеприпасов, элементы структуры командования и разведки". Как утверждают источники издания, именно такую концепцию обсуждают сейчас Варшава и Вашингтон.

Onet отмечает, что идея разместить на польской территории постоянную военную базу, как предполагалось ранее, "практически не имеет шансов на реализацию". "Обе стороны, однако, ищут компромиссный вариант, который увеличит постоянное американское военное присутствие в Польше", — говорится в сообщении.

С предложением создать в Польше постоянную военную базу под названием "Форт Трамп" выступил польский президент Анджей Дуда по итогам переговоров с американским лидером. Сам Трамп тогда заявил, что США пока обдумывают эту идею, но Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов".

На этой неделе в Штатах побывал министр обороны Польши Мариуш Блащак, который, в частности, обсудил вопрос о базе с главой Пентагона.

"Наше предложение было встречено с большим одобрением. У нас есть конкретные предложения со стороны США, и мы будем оценивать их", — рассказал он журналистам.

Ранее Польша предложила Америке разместить у себя на постоянной основе бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — полтора-два миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке вне рамок НАТО.