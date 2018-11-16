СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Принятие резолюции комитета Генассамблеи ООН о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму удивительно и смешно, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, ранее принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В этом году число стран, проголосовавших за, составило 67, против — 26, воздержавшихся стало больше — 82. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.

"Удивительно и смешно, когда люди, не вникая в суть вопроса, голосуют. Понятно, что там есть главный дирижер всего этого оркестра, который дает указание, кому как голосовать. Но тот факт, что число стран, которые в этом году поддержали резолюцию, сократилось, говорит о том, что у дирижера где-то палочка начинает ломаться", — сказал Фикс.

Вице-спикер призвал Генассамблею ООН "обращать внимание не на Крым, где с соблюдением прав человека всё в порядке, а на Украину и США". "Придет время, и всё встанет на свои места. Крым развивается, созидает, а на остальное всё, что там все говорят, не нужно обращать внимание", — подчеркнул Фикс.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>