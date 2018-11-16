В Баку загорелся крупный торговый центр

БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Пожар вспыхнул на территории торгового центра "Садарак" в Баку, сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана в пятницу.

"В Центр кризисного управления МЧС поступила информация о пожаре на территории торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе Баку. На место происшествия прибыли пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Службы спасения особого риска", — сообщает пресс-служба.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.