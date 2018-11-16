Семья погибшего в авиакатастрофе в Индонезии подала иск против Boeing

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Семья погибшего при крушении самолета индонезийской компании Lion Air пассажира подала иск против компании Boeing, говорится в пресс-релизе юридической фирмы Colson Hicks Eidso, представляющей интересы семьи.

"Мы подали иск против компании Boeing в окружной суд в округе Кук, штат Иллинойс, где находится штаб-квартира Boeing, от имени наших клиентов, родителей доктора Рио Нанда Пратама (Rio Nanda Pratama), погибшего при падении самолета Boeing 737 MAX 8 в море", — приводятся в пресс-релизе слова адвоката Кертиса Майнера.

"Обычно следователи правительства не выносят заключения о том, кто является виновным, и компенсация этим семьям не будет предоставлена по результатам правительственного расследования. В этом заключается чрезвычайно важная роль частных судебных исков в таких трагедиях, как эта" — добавил адвокат.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены.

Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

После авиакатастрофы компания Boeing выпустила предупреждение для операторов в связи со сбоем в датчике угла атаки. По данным индонезийских следователей, информация, полученная из "черного ящика", подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте.