Эксперты назвали ситуацию с переговорами с Японией по Курилам патовой

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Условием для обсуждения возможности передачи Японии Россией двух островов южной части Курильской гряды должно стать не только неразмещение на них американских военных баз, а вообще отсутствие таковых на всей территории Японии, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года – единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится о том, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Газета "Асахи" при этом сообщила, что Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

"Я думаю, пока вообще американские военные базы размещены в Японии, в принципе никакой речи о передаче не будет вообще. Япония не обладает в настоящее время полным суверенитетом. Она является оккупированной страной по итогам Второй мировой войны. О чем с ними разговаривать?" — сказал Мураховский.

В качестве примера он привел многократные обещания НАТО о том, что альянс не будет расширяться на восток. "Мы же видели на примере расширения НАТО, что эти разговоры, эти обещания яйца выеденного не стоят… Япония остается оккупированной страной, она не обладает независимой внешней политикой", — заметил Мураховский.

На надо иллюзий



Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает размещение военных баз на Курилах невозможным сценарием.

"Курильские острова есть, были и продолжают являться неотъемлемой частью Российской Федерации. Ни о какой передаче Японии речи не идет и в принципе идти не будет. Соответственно, ни японских, ни американских баз там не будет по определению, а будут российские военные базы. И Токио должен очень четко себе это усвоить, чтобы не испытывать ненужных иллюзий", — сказал Коротченко.

При этом он напомнил, что Россия стремится подписать мирный договор с Японией, но позволить себе это в ущерб собственной территориальной целостности не может.

"Можем развивать научные, культурные, туристические программы, совместно осваивать и вести бизнес, здесь все двери открыты. Но вопрос российской юрисдикции и принадлежности Курильских островов России не может быть ни предметом переговоров, ни предметом обсуждений", — добавил эксперт.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.