Очевидец рассказал о ситуации с мигрантами на границе Мексики и США

МЕХИКО, 16 ноя – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мигранты из центральной Америки дошли до границы Мексики и США в районе Тихуаны – и тут же поступили сообщения о первых столкновениях с местными жителями, недовольными размещением их лагеря прямо на пляжах Тихуаны. Корреспондент РИА Новости поговорил с россиянином, проживающем в районе Плайяс-де-Тихуана, и убедился: после первых же стычек мигранты пропали.
Бутылка как пропуск в убежище
Судя по тому, что увидел сам Извеков, в четверг вечером в районе границы было абсолютно тихо и спокойно.
"Я живу рядом с пляжем, в четверг проехал по дороге вдоль пляжа, нигде мигрантов не видел", — сказал россиянин.
В районе границы, где еще утром мигранты сидели прямо на заборе между Мексикой и США, сейчас толпы простых зевак и журналистов разных СМИ.
"Такое ощущение, что все они чего-то ждут, но никакой агрессии не чувствуется", – отметил Извеков.
Проволока на границе
Залезать на пограничный забор опасно, как минимум, для одежды забирающегося. Задолго до утреннего инцидента, когда на заборе сидели десятки выходцев из Гондураса, а некоторые даже перепрыгивали на территорию США — с последующим возвращением, с американской стороны поверх забора натянули кольца колючей проволоки.
"А за забором уже на американской территории поставили еще забор, тоже из колючки", – сказал Извеков.
Дорога, идущая вдоль побережья, перекрыта примерно в 50 метрах от пограничной стены.
"Я там остановился, запарковался и спокойно прошел вперед, как и сотни других гуляющих там людей", — рассказал Извеков.
По его словам, у границы с мексиканской стороны достаточно полиции и военных, но сказать, что туда были стянуты какие-то специальные силы, нельзя.
"По крайней мере, спецназа и танков я не видел", – заметил россиянин.
С американской стороны тоже находились военные и несколько любопытствующих — и все.
"Такое ощущение, что главное чувство, которое испытывают люди по обе стороны границы, — это любопытство. Напряженности и агрессии я не почувствовал", – подчеркнул он.