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Очевидец рассказал о ситуации с мигрантами на границе Мексики и США

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© РИА Новости / Хесус АльварадоПерейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фотоМигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
© РИА Новости / Хесус Альварадо
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МЕХИКО, 16 ноя – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мигранты из центральной Америки дошли до границы Мексики и США в районе Тихуаны – и тут же поступили сообщения о первых столкновениях с местными жителями, недовольными размещением их лагеря прямо на пляжах Тихуаны. Корреспондент РИА Новости поговорил с россиянином, проживающем в районе Плайяс-де-Тихуана, и убедился: после первых же стычек мигранты пропали.

Бутылка как пропуск в убежище

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. 1 ноября 2018
© РИА Новости / Хесус Альварадо
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Добежать до границы: нелегалы рассказали, как перебирались из Мексики в США
"На самом деле накануне (в среду) мигранты были в Плайяс, там произошел конфликт с местными. Мигранты начали бросать в них бутылки, камни, вмешалась полиция, но никто не пострадал, хотя нескольким машинам разбили стекла. Сразу после этого мигрантов отвезли в специальное убежище, поэтому сейчас их там уже нет", — рассказал Сергей Извеков, постоянно проживающий в Тихуане.

Судя по тому, что увидел сам Извеков, в четверг вечером в районе границы было абсолютно тихо и спокойно.

"Я живу рядом с пляжем, в четверг проехал по дороге вдоль пляжа, нигде мигрантов не видел", — сказал россиянин.

В районе границы, где еще утром мигранты сидели прямо на заборе между Мексикой и США, сейчас толпы простых зевак и журналистов разных СМИ.

"Такое ощущение, что все они чего-то ждут, но никакой агрессии не чувствуется", – отметил Извеков.

Проволока на границе

Залезать на пограничный забор опасно, как минимум, для одежды забирающегося. Задолго до утреннего инцидента, когда на заборе сидели десятки выходцев из Гондураса, а некоторые даже перепрыгивали на территорию США — с последующим возвращением, с американской стороны поверх забора натянули кольца колючей проволоки.

"А за забором уже на американской территории поставили еще забор, тоже из колючки", – сказал Извеков.

Возле пограничного ограждения Мексика-США. Архивное фото
© AP Photo / Julie Watson
Мигранты взобрались на пограничный забор между Мексикой и США

Дорога, идущая вдоль побережья, перекрыта примерно в 50 метрах от пограничной стены.

"Я там остановился, запарковался и спокойно прошел вперед, как и сотни других гуляющих там людей", — рассказал Извеков.

По его словам, у границы с мексиканской стороны достаточно полиции и военных, но сказать, что туда были стянуты какие-то специальные силы, нельзя.

"По крайней мере, спецназа и танков я не видел", – заметил россиянин.

С американской стороны тоже находились военные и несколько любопытствующих — и все.

"Такое ощущение, что главное чувство, которое испытывают люди по обе стороны границы, — это любопытство. Напряженности и агрессии я не почувствовал", – подчеркнул он.

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