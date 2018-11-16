КНДР предложила создать авиамаршрут в Южную Корею

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Представители КНДР на межкорейских переговорах по гражданской авиации предложили создать маршрут для перелетов между Северной и Южной Кореей, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.

"Наша сторона предложила продолжить обсуждение посредством последующих переговоров с участием авиационных администраций", — также приводит агентство реакцию Сеула.

Предложенные маршруты должны пройти над Желтым или Японским морем.

На сентябрьском саммите двух корейских государств в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о развитии диалога в самых широких сферах от обороны до культуры и спорта.