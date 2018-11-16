В Крыму рассказали о политической слепоте Генассамблеи ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Комитет Генассамблеи ООН, принявший резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, в очередной раз показал свою политическую слепоту, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, ранее принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В этом году число стран, проголосовавших за, составило 67, против — 26, воздержавшихся стало больше — 82. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.

"Уже традиционная для почти 70 государств политическая слепота никого не удивляет. При этом эта болезнь не позволяет видеть поражающие своими масштабами нарушения прав человека на Украине, ведущей уже который год войну против собственного народа на территории Донбасса, но каким-то удивительным образом формирующей у западных политиков иллюзию несуществующих нарушений прав человека в Крыму", — сказал РИА Новости Полонский.

Впрочем, по его словам, болезнь эта вполне объяснима: это страх и ненависть, которые испытывают так называемые западные демократии к росту силы и влияния России в мире.

"Радует только то, что количество воздержавшихся от голосования государств и тех, кто проголосовал против, значительно превышает численность поддержавших резолюцию", — добавил Полонский.

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