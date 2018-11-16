Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает российских граждан о вспышке сальмонеллеза в США и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что по сообщению центра по контролю за заболеваниями США (CDC), в 29 штатах страны зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, причиной которых стал возбудитель сальмонеллеза. Также зарегистрирована вспышка еще в 22 штатах США, от которой к концу октября заболели 120 человек.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данным расследования CDC, в 29 штатах люди заболели из-за полуфабрикатов мяса кур, причиной заболевания в остальных 22 штатах стал говяжий фарш фирмы JBS Tolleson (штат Аризона). Сообщается, что более 2,9 миллиона килограммов продукта отозвано фирмой из торговой сети.