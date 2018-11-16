В Пентагоне оценили стоимость создания космических войск

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Создание космических сил может стоить США от 5 до 10 миллиардов долларов, сообщил в четверг заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан, сообщает газета Hill.

Ранее в сентябре агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученную в его распоряжение докладную записку министра ВВС США Хизер Уилсон сообщило, что создание космических сил может обойтись США почти в 13 миллиардов долларов в первые пять лет.

Как заявил Шэнахан в четверг, стоимость создания космических сил оценивается "однозначной, а не двузначной цифрой". Он отметил, что речь идет о сумме от 5 до 10 миллиардов долларов, и добавил, что сумма даже "может оказаться меньше 5 миллиардов".

Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.