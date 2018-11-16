В Индии 11 человек погибли из-за циклона "Гаджа"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Циклон "Гаджа" (Gaja) обрушился на индийский штат Тамилнад на юге страны, 11 человек погибли, более 76 тысяч эвакуированы в более безопасные районы, сообщает газета India Today со ссылкой на местные власти.

Проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на прибрежные районы штата еще в четверг, в ночь на пятницу циклон усилился. Больше всего, как отмечает издание, из-за стихии пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор. В результате циклона в городах повалены деревья, в некоторых районах отмечается отключение электричества. В семи районах штата в образовательных учреждениях отменены занятия.

Эвакуированные размещены в более 300 центрах помощи. На ликвидацию последствий стихии в пострадавшие районы штата направлены бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и спасатели.