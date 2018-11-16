Полученные в подарок от Сеула 200 тонн мандаринов раздадут жителям Пхеньяна

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил раздать 200 тонн мандаринов, полученных в подарок от Южной Кореи, школьникам, детям и другим жителям Пхеньяна, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину слова благодарности за мандарины.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи направили КНДР 200 тонн мандаринов в ответ на подарок из двух тонн деликатесных дикорастущих грибов, который южнокорейский президент получил во время визита в Пхеньян в сентябре.