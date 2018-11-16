Британец обозвал погибшую девушку "проституткой" и сел в тюрьму

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Британец, который обозвал в Facebook погибшую в аварии девушку "проституткой", отправился в тюрьму на год и два месяца, сообщает Mirror.

Соответствующий вердикт Королевский суд Ньюкасла вынес в четверг. Мужчина обвиняется в распространении ложной информации.

Отмечается, что 38-летний Пол Хинд оставил оскорбления на странице 20-летней Оливии Бёрт, которая погибла в феврале от черепно-мозговой травмы, полученной во время ожидания в очереди в ночной клуб.

Кроме того, на слушаниях в суде в августе "тролль" признался, что писал оскорбления еще трем умершим людям.

Также мужчина признался, что "глубоко сожалеет" о содеянном, добавив, что писал оскорбления, чтобы "привлечь внимание".

В настоящий момент все комментарии Хинда удалены.