Британец обозвал погибшую девушку "проституткой" и сел в тюрьму

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Британец, который обозвал в Facebook погибшую в аварии девушку "проституткой", отправился в тюрьму на год и два месяца, сообщает Mirror.
Отмечается, что 38-летний Пол Хинд оставил оскорбления на странице 20-летней Оливии Бёрт, которая погибла в феврале от черепно-мозговой травмы, полученной во время ожидания в очереди в ночной клуб.
Также мужчина признался, что "глубоко сожалеет" о содеянном, добавив, что писал оскорбления, чтобы "привлечь внимание".
В настоящий момент все комментарии Хинда удалены.