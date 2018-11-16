США уверены, что КНДР будет соблюдать обещания, несмотря на новые испытания

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США уверены, что Северная Корея будет соблюдать обещания, несмотря на испытание нового высокотехнологичного оружия, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

В ведомстве напомнили, что на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын достигли договоренностей касательно денуклеаризации.

"Мы говорим с северокорейцами о реализации всех этих обязательств. Президент ясно дал понять, что если Ким Чен Ын проведет денуклеаризацию, то Северную Корею ждет блестящее будущее", — сказал собеседник агентства.

Ночью Центральное телевидение КНДР сообщило об успешных испытаниях на полигоне "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени. Отмечается, что речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера. На испытаниях, которые прошли на фоне пробуксовки в переговорах по разоружению, присутствовал Ким Чен Ын.

Саммит в Сингапуре



В Сингапуре 12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове, где в 1950–1953 годах шла война, завершившаяся подписанием соглашения о перемирии.