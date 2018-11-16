В США картину Хокни продали за рекордную для ныне живущего художника сумму

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Картину британского художника Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" продали на нью-йоркском аукционе Christie's за рекордную для ныне живущего художника сумму 90,3 миллионов долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Отмечается, что конечная цена картины превысила предыдущий рекорд аукционного дома, установленный американским художником Джеффом Кунсом в 2013 году. Тогда скульптура Кунса "Собака из воздушных шариков" принесла организаторам аукциона 58,4 миллиона долларов.
Аукцион прошел в Нью-Йорке вечером 15 ноября, на нем были выставлены произведения послевоенного и современного искусства. Помимо прочего, с молотка ушли работы британского художника Фрэнсиса Бэкона и американского художника Марка Ротко.