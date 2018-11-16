В США картину Хокни продали за рекордную для ныне живущего художника сумму

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Картину британского художника Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" продали на нью-йоркском аукционе Christie's за рекордную для ныне живущего художника сумму 90,3 миллионов долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Согласно его информации, первоначальная оценка ушедшей с молотка картины, созданной Хокни в 1972 году, составляла 18 миллионов долларов.

Отмечается, что конечная цена картины превысила предыдущий рекорд аукционного дома, установленный американским художником Джеффом Кунсом в 2013 году. Тогда скульптура Кунса "Собака из воздушных шариков" принесла организаторам аукциона 58,4 миллиона долларов.

Аукцион прошел в Нью-Йорке вечером 15 ноября, на нем были выставлены произведения послевоенного и современного искусства. Помимо прочего, с молотка ушли работы британского художника Фрэнсиса Бэкона и американского художника Марка Ротко.