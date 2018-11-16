Япония надеется на установление суверенитета над двумя островами на Курилах

ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости. Япония рассчитывает, что в ходе переговоров по мирному договору с Россией в случае передачи ей островов Хабомаи и Шикотан на эти острова будет распространяться ее суверенитет, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на просьбу прокомментировать заявление российского президента Владимира Путина, прозвучавшее накануне.
"Я хотел бы воздержаться от комментариев заявлений российского президента. Но в любом случае наше понимание таково, что если Японии будут возвращены Хабомаи и Шикотан, то, само собой, будет подтвержден и суверенитет Японии над ними", — сказал Суга, отвечая на вопрос журналиста.
Генеральный секретарь правительства Японии неоднократно повторил, что пока ведется переговорный процесс, он не хотел бы давать комментариев по содержанию переговоров. "Я хотел бы воздержаться от комментариев того, что появляется в СМИ. Я также воздержусь от ответа на вопросы, касающиеся содержания предстоящих переговоров", — отметил он.
Лидеры Японии и России 14 ноября провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года – единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан. Признание со стороны Абэ необходимости решения вопроса на основе Совместной декларации стало большой уступкой от Японии, которая на протяжении всего послевоенного времени настаивала на возвращении четырех островов – Хабомаи, Шикотана, Итурупа и Кунашира — как условии заключения мирного договора.