Япония надеется на установление суверенитета над двумя островами на Курилах

ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости. Япония рассчитывает, что в ходе переговоров по мирному договору с Россией в случае передачи ей островов Хабомаи и Шикотан на эти острова будет распространяться ее суверенитет, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на просьбу прокомментировать заявление российского президента Владимира Путина, прозвучавшее накануне.

В четверг российский президент подтвердил, что премьер Синдзо Абэ сообщил ему о согласии Японии вернуться к обсуждению проблемы мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, но отметил, что в документе отсутствуют важные детали. Путин заявил, что вопрос требует дополнительной проработки, так как в самой декларации "далеко не все ясно": сказано, что СССР готов передать два острова южной части, но "не сказано, на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают".

"Я хотел бы воздержаться от комментариев заявлений российского президента. Но в любом случае наше понимание таково, что если Японии будут возвращены Хабомаи и Шикотан, то, само собой, будет подтвержден и суверенитет Японии над ними", — сказал Суга, отвечая на вопрос журналиста.

Генеральный секретарь правительства Японии неоднократно повторил, что пока ведется переговорный процесс, он не хотел бы давать комментариев по содержанию переговоров. "Я хотел бы воздержаться от комментариев того, что появляется в СМИ. Я также воздержусь от ответа на вопросы, касающиеся содержания предстоящих переговоров", — отметил он.

По словам генсека правительства Японии, на саммите 14 ноября Абэ и Путин разделили "общее желание, не перекладывая (проблему – ред.) на последующие поколения, положить ей конец своими руками". "Была достигнута договоренность, чтобы на основе Совместной советско-японской декларации ускорить переговоры по заключению мирного договора. Для этого перед тем, как встретить Путина в июне в Японии на саммите "двадцатки", премьер-министр Абэ в начале года посетит с визитом Россию. Об этом было объявлено. На сегодняшний момент я могу сказать только это", — сказал Суга, когда журналисты попытались уточнить вопрос отказа от размещения военных баз на этих островах в случае передачи их Японии или назвать сроки возможного рамочного соглашения.

Лидеры Японии и России 14 ноября провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года – единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан. Признание со стороны Абэ необходимости решения вопроса на основе Совместной декларации стало большой уступкой от Японии, которая на протяжении всего послевоенного времени настаивала на возвращении четырех островов – Хабомаи, Шикотана, Итурупа и Кунашира — как условии заключения мирного договора.