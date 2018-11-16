В КНДР провели испытания новейшего оружия

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях "высокотехнологичного оружия", сообщил Рёнхап, ссылаясь на северокорейские СМИ.

Отмечается, что речь идет о новой разработке тактического характера.

Центральное телевидение КНДР сообщило, что испытания "ультрасовременного" оружия, разрабатывавшегося в течение долгого времени, проходили на полигоне Национального института обороны. Подчеркивается, что тестирование завершилось успешно.

Южнокорейское агентство добавило, что Пхеньян сообщил о новых испытаниях после пробуксовки в переговорах по разоружению страны.

Встреча в Сингапуре

В начале июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились, что Пхеньян прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на стабилизацию отношений двух государств и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове, где в 1950-1953 годах шли боевые действия, прекратившиеся после подписания соглашения о перемирии.

Тем не менее, с тех пор не поступило никаких конкретных шагов. КНДР продолжает ожидать от США выполнения достигнутых договоренностей, а Белый дом заявляет о недовольстве из-за "отсутствия новых шагов со стороны Пхеньяна по ядерному разоружению".

Однако еще в мае КНДР взорвала три из четырех тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери. Позже северокорейское руководство пообещало, что полностью закроет ракетный полигон в Тончханни и демонтирует ядерные объекты в Йонбёне. Пхеньян также заявил о готовности к иностранным проверкам.

Россия, в свою очередь, призывала международное сообщество на площадке Совета Безопасности ООН обратить внимание на шаги КНДР в процессе денуклеаризации и ответить на них послаблением санкций. По словам главы МИД Сергея Лаврова, "действие должно идти в ответ на действие". Глава российской дипломатии подчеркнул, что такой подход необходим для избежания ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной сделки, когда Вашингтон под надуманными предлогами в одностороннем порядке вышел из соглашения, чем нарушил обязательства по резолюциям Совбеза ООН.