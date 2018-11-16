Адвокат заявил о наличии у Эквадора плана по выдаче Ассанжа США

КИТО, 16 ноя – РИА Новости. Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа считает, что Эквадора может выдать его подзащитного: вероятно, существует соответствующее трехстороннее соглашение между США, Великобританией и Эквадором.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила, что минюст США готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США. По ее данным, на протяжении последнего года прокуроры обсуждали ряд возможных обвинений против Ассанжа.

"Было сближение между Великобританией, США и Эквадором. Я считаю, что (у трех стран — ред.) уже есть договоренность, и именно поэтому был введен в действие специальный протокол, чтобы оправдать выход Джулиана (из посольства), ускорить процесс прекращения его убежища и передачи его британским властям", — заявил Поведа РИА Новости.

"Предполагаю, что США хотят подвергнуть его серьезному наказанию, это не смертная казнь, но ему могут дать пожизненное заключение", — добавил он.

Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынудил журналиста укрыться в 2012 году в посольстве Эквадора в Лондоне. Ассанж находится в посольстве до настоящего времени.