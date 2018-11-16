Абэ обещал Путину, что в случае передачи Курил не разместит там базы США

ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 14 ноября в Сингапуре передал ему, что если, согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года, Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на источники в канцелярии премьера.
В то же время, газета ссылается на высокопоставленных чиновников в МИД Японии, которые считают, что базы не могут размещены без согласия Японии. При этом издание утверждает, что одновременно с переговорами с Россией Япония начинает переговорный процесс с США по этому вопросу.
Лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года – единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится о том, что после заключения мирного договора Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан. Признание Синдзо Абэ необходимости решения вопроса на основе Совместной декларации стало большой уступкой со стороны Японии, которая на протяжении всего послевоенного времени настаивала на возвращении четырех островов – Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир как условии для заключения мирного договора.